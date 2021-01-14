رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نواب البحرين يستنكرون اعتداءات قطر على الصيَّادين رغم المصالحة

الخميس 14/يناير/2021 - 12:24 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
طباعة
استنكر عدد من النواب والحقوقيين بممكلة البحرين، استمرار ممارسات النظام القطري إزاء الصيادين البحرينيين، على الرغم من إعلان المصالحة الخليجية خلال أعمال الدورة الحادية والأربعين من القمة الخليجية التي عُقدت في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الأيام" البحرينية، قالت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بممكلة البحرين ماريا خوري: "تتابع المؤسسة الوطنية بقلق التطورات الحاصلة في استمرار انتهاكات حقوق البحارة والصيادين البحرينيين في أثناء تواجدهم بالمياه الإقليمية لمملكة البحرين، رغم الإعلان عن المصالحة، لا سيما ما جرى مؤخرًا من قيام دوريات خفرالسواحل القطرية بتوقيف المواطن البحريني سامي الحداد وعدد من أصدقائه في أثناء ممارستهم هواية الصيد في المياه الإقليمية البحرينية".

وأضافت خوري: "هذه الممارسات وقعت بعد إعلان المصالحة التي نظر إليها الجميع بعين التفاؤل، لا سيما أن البحرين وقيادتها لطالما دعت إلى أهمية احترام حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان الأساسية، ومن ضمنها الحق في الأمان الشخصي، وحرية التنقل ضمن الحدود الإقليمية للدول".

وأكدت خوري، أن أهم ما ورد في المصالحة هو توفير بيئة آمنة لجميع المواطنين، وعدم تعريض حياتهم للخطر، والعمل على احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان للجميع.

من جانبه، استنكر رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان عضو لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني النائب عمار أحمد البناي، أفعال النظام القطري الأخيرة تجاه الصيادين البحرينيين في عرض البحر، خاصة بعد المصالحة الخليجية واتفاق العلا.

وقال البناي، في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة "الأيام" البحرينية: "نستغرب انتهاك النظام القطري للمصالحة الخليجية واتفاق العلا الذي تم التوافق والتوقيع عليه، القائم بالدرجة الأولى على احترام الطرف الآخر ومبادئ حسن الجوار، والعمل على إعادة العلاقات الرسمية والأخوية بين البحرين ودول المقاطعة مع قطر، بعد أيام قليلة من الاتفاق من خلال استئناف خفر السواحل القطري لهجومه واعتدائه على الزوارق البحرينية، وانتهاك وتقييد حرية الصيادين دون حق".

وشدد البناي، على ضرورة اتخاذ موقف صارم تجاه هذه التجاوزات، وتقديم النظام القطري توضيحات وأدلة واقعية وحقيقية تجاه ما قام به، وذلك بعد تسليم المواطنين البحرينيين إلى مملكة البحرين والتعهد بعد ذلك بعدم التعرض لهم أو مضايقتهم، والعمل على تعزيز التنسيق مع الجهات الرسمية البحرينية في حالة وجود أي تجاوزات.

بدوره، قال النائب البحريني عيسى القاضي، إن ملف الصيادين من الملفات الرئيسة والعالقة بين مملكة البحرين ودولة قطر، ومن الواجب مناقشتها والخروج بحلول تحفظ حقوق الصيادين البحرينيين والقطريين في آن واحد، ووقف الممارسات الحالية تجاه الصياد البحريني الذي يتم توقيفه داخل المياه الإقليمية البحرينية.

موضوعات متعلقة

الصحة: 58 وفاة و996 إصابة جديدة بفيروس كورونا

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

«مصر للطيران»: تخفيض 20% على رحلات الدوحة

مونديال اليد 2021.. كريم هنداوي: لدينا أخطاء أمام تشيلي لكن الأهم هو الانتصار

الصور

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

image description

محافظ أسيوط يطمئن على توافر مخزون كافِ من أدوية «كورونا»

image description

عصام سعد يتفقد المدينة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة

image description

رئيس جامعة أسيوط: لدينا احتياطي «أكسجين» بالمستشفيات يكفي 5 أسابيع

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

الأكثر قراءة

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«كورونا» يؤدى إلى تساقط الشعر وضيق التنفس عند ممارسة الرياضة بعد التعافى

الصين: اكتشاف أقدم قصر في البلاد يرجع إلى 5300 عام

مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-1-2021

برشلونة يتأهل لنهائى السوبر الإسبانى

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

أنشطة فنية وثقافية متنوعة بقصر أحمد بهاء للطفل بأسيوط

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية

«مخاطر التطرف الفكري والانفلات الأخلاقي» بثقافة السويس

ختام الحزمة الثالثة لورشة «المواقع الإلكترونية» بقصور الثقافة