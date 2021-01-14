ضبط 6 أشخاص بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية وذخائر بأسيوط

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط، أسفرت جهودها عن ضبط "كمية من مخدر الأفيون، كمية من مخدر الحشيش، رشاش جرينوف وعدد من الطلقات لذات العيار، 2 خزينة، فرد رصاص، سلاح أبيض، طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار، 4 هواتف محمول، مبالغ مالية"، بحوزة 6 أشخاص وبمواجهتهم بنشاطهم الإجرامى اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والأسلحة بقصد الدفاع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار مواصلة الحملات المكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.