خريطة الأمطار الـ3 أيام القادمة

كشفت نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، خلال الفترة من الخميس 14 يناير إلى السبت 16 يناير، عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وأجزاء من الوجه البحرى وسيناء ومنطقة القناة، اليوم الخميس.كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وأجزاء من الدلتا، غدًا الجمعة، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وسواحل البحر الأحمر الجنوبية، السبت.كما تشهد معظم المناطق انخفاضًا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.كما يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وتصل نسبة الأمطار إلى 70% فى بعض الأحيان، ومنها مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية على فترات متقطعة، مع طقس شديد البرودة ليلاً على القاهرة والوجه البحرى.