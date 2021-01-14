ظريف: خامنئى هو من أمر بتنفيذ قرار زيادة تخصيب اليورانيوم

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن إقدام طهران على زيادة تخصيب اليورانيوم، جاء بأوامر من المرشد الأعلى علي خامنئي.وأوضح ظريف في تصريحات نقلتها إذاعة "بي بي سي" في نسختها الفارسية، أن "تنفيذ الحكومة لقرار البرلمان بزيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% والحد من تمثيل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، جاء بأوامر من المرشد، علي خامنئي".وأضاف أن "خامنئي شدد على ضرورة تنفيذ قرار البرلمان، وذلك في جلسة حضرها الرئيس حسن روحاني، ورئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي، وأنا بصفتي وزيرا للخارجية".وأشار إلى أن "عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20% بدأت بعد يومين فقط من تصريح المرشد الأعلى بضرورة تنفيذ قرار البرلمان".