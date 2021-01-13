ساعة هدية من متطوعة بـ«مكافحة الإدمان» لوزيرة التضامن

أهدت متطوعة لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من أبناء حى الأسمرات، ممَن شاركوا في تنفيذ برامج توعوية عن أضرار الإدمان، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ساعة حائط من صنع أهالي حي الأسمرات؛ تقديرًا لدعمها للشباب المتطوعين في تنفيذ البرامج التوعوية؛ للوقاية من الوقوع في براثن الإدمان.ووجّهت الوزيرة الشكر للكوادر التطوعية من أبناء الأسمرات ممَن تم تدريبهم على رسائل الوقاية تحت إشراف متخصصين من صندوق مكافحة الإدمان ومشاركتهم فى تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر لمعرفتهم بآليات طرق الاكتشاف المبكر للتعاطي، كما حثت الوزيرة من أتموا البرنامج العلاجى بالاستمرار في الاستفادة من برامج الدعم النفسي والتأهيل وبرامج التدريب على المهن الحرفية التى يحتاجها سوق العمل مع توفير كافة سبل الدعم لهم.جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التضامن أول دفعة أتمت برنامجها العلاجي من الإدمان بالأسمرات، وذلك نتيجة تنفيذ العديد من البرامج التوعوية على مدار الأشهر الماضية بحى الأسمرات؛ للتوعية بأضرار المخدرات وتوفير الخدمات العلاجية مجانًا للمرضى، في إطار تنفيذ تكليفات رئاسية للتضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات"، بحضور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.