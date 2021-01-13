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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أمريكا تؤكد التزامها بإنهاء الصراع الأفغاني عبر التسوية السياسية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:48 م
روس ويلسون
روس ويلسون
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صرح القائم بالأعمال الأمريكي في أفغانستان روس ويلسون اليوم الأربعاء، أن بلاده ملتزمة بإنهاء الصراع الأفغاني عبر التسوية السياسية التي تضمن بقاء البلاد ذات سيادة وموحدة وديمقراطية وفي سلام مع نفسها وجيرانها وقادرة على الحفاظ على مكاسب الـ19 عاما الماضية.

وقال في تصريحات نقلتها قناة "طلوع" الأفغانية، إن بلاده لا تدفع نحو تشكيل حكومة مؤقتة وأن تقرير ما ينتج عن محادثات السلام الأفغانية يعود إلى الأفغان أنفسهم، مضيفا "نعتقد أن النتائج يجب أن تعكس أماني وطموحات الشعب الأفغاني"

وتابع ويلسون في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المرحلة الأولى من مفاوضات السلام الأفغانية في الدوحة مثلت خطوة مهمة للأمام رغم أنه لا زال هناك الكثير للقيام به، مضيفا أن الولايات المتحدة متمسكة بدعوتها إلى الخفض الفوري للعنف ووقف إطلاق النار.

وأضاف أن مبعوث السلام الأمريكي لأفغانستان زلماي خليل زاد سيواصل الحديث مع الأفغان حول الحاجة إلى تسريع المحادثات في الدوحة.

وكانت وسائل إعلام أفغانية نقلت عن مصادر قريبة من الساسة الأفغان قولها إن خليل زاد ناقش احتمال تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان كنتيجة لعملية السلام.

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