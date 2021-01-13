محمد أبو السعد: «عودة الأب الضال» يعتمد على كوميديا الموقف

يصور الفنان بيومي فؤاد، مشاهده ضمن احداث مسلسل "عودة الأب الضال" الذي يخوض بطولته بمشاركة نخبة من نجوم الفن والكوميديا والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.وقال المؤلف محمد أبو السعد لـ"الدستور" إن أحداث المسلسل تعتمد على كوميديا الموقف وليست كوميدية بحتة، كما أن قصة المسلسل تدور في اطار اجتماعي كوميدي، مشيرا الى انهم يعكفون على كتابته بالتزامن مع تصويره معربا عن سعادته وتفاؤله بهذا العمل.مسلسل "عودة الابن الضال"، بطولة هالة فاخر وهيدي كرم، وشادي الفونس، وخالد منصور، ونور قدري، وأوتاكا، وأميرة هاني، وهاجر عفيفي، ونيفين محمد، ورانيا الخطيب، وأيمن صلاح.