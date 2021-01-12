دورة تدريبية فى الأمان الرقمى للصحفيين على وسائل التواصل

تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين IFJ ملتقى رقمي بعنوان "كيف تتعامل كصحفي مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكثر أمانًا".تقدم الويبنار الزميلة نهى لملوم مدرب السلامة المهنية والأمان الرقمي بالاتحاد الدولي للصحفيين من الساعة 4 إلى الساعة 6 مساء يوم الجمعة 15 يناير 2021.يتضمن" الويبنار"- الأدوات التي تساعد الصحفي على تأمين حاسوبه الشخصي والبريد الإلكتروني وضبط كلمات السر بشكل أكثر أمانًا.- وسائل حماية الحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وحماية البيانات الشخصية.- التعامل الصحيح مع تطبيقات الموبايل وحماية الخصوصية وكيفية اختيار التطبيقات الآمنة التى يحتاجها الصحفي في عمله.- الحماية من البرمجيات الخبيثة.يجيب "الويبنار" عن الأسئلة التالية:1- كيف تتعامل مع الفيس بوك كصحفي بشكل آمن.2- كيف تؤمن حسابك على الفيس بوك.3- كيف يمكن أن يساعدك الفيس بوك فى عملك الصحفي.4- محاذير لا يجب أن تقع فيها خلال تواجدك على الفيس بوك.5- كيف تتحقق من صحة ما يتداول على منصة الفيس بوك.6- كيف تتعامل مع واتس آب وتتفادى أفخاخ التصيد الإلكتروني والهاكينج".7- هل هناك بدائل لتطبيقات أكثر أمانًا.8- كيف تفعل وسائل الأمان على واتس آب لحماية حسابك وبياناتك.تطبيق عملي بنهاية الورشة.يرجي التسجيل لحضور الويبنار من هذا الرابط:https:forms.glekkLLCKJW5L7ztEk97