الصور الأولى من تصوير «عودة الأب الضال» لـ بيومي فؤاد

دخل الفنان بيومي فؤاد، إلى عالم البطولة المطلقة خلال شهر رمضان المقبل بمسلسل «عودة الأب الضال»، والذي صور منه عددا من المشاهد الخارجية.وحصل "الدستور" على أول صور من تصوير العمل في أحد شوارع أكتوبر، وهو مشهد خارجي بداخل إحدى السيارات.وتوقف تصوير العمل مؤخرًا بسبب وفاة والد بيومي فؤاد، على أن يستكمل تصويره خلال أيام قليلة ليلحق بأعمال شهر رمضان.ويجسد شخصية رجل أعمال يهتم بعمله بشكل كبير، ويقع في العديد من المشاكل والعواقب أمام أبنائه، وذلك في إطار كوميدي معتمدًا على الدراما الاجتماعية.المسلسل بطولة بيومي فؤاد، هالة فاخر، هيدي كرم، شادي الفونس، خالد منصور، نور قدري، أوتاكا، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نيفين محمد، رانيا الخطيب، إخراج أحمد عبدالعال.