الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها

أفادت وسائل إعلام كويتية، بأن وزراء الحكومة الكويتية تقدموا باستقالاتهم، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد.وأشارت إلى أنه من المتوقع قبول استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد، على أن يتم تكليف الحكومة بتصريف العاجل من الأمور، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.كان النائب بمجلس الأمة الكويتي ثامر السويط، قد أعلن خلال جلسة الثلاثاء الماضي، تقدمه برفقة النائبين خالد العتيبي، وبدر الداهوم، باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، فيما أعلن 38 نائبًا تأييدهم للاستجواب.وتضمن الاستجواب الذي يعد الأول لمجلس الأمة الجديد، والذي جرت انتخاباته في 5 ديسمبر الماضي، 3 محاور، تضمنت وفقا لصحيفة الاستجواب، المخالفة الصارخة لأحكام الدستور لدى تشكيل الحكومة، بعدم مراعاة عناصر المجلس الجديد واتجاهاته، وهيمنة السلطة التنفيذية على تكوين البرلمان، إضافة إلى الإخلال بالالتزام الدستوري في المادة 98 من الدستور الكويتي، عبر المماطلة في تقديم برنامج عمل الحكومة.