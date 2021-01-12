فشل في اغتصاب طفل فقتله بأوسيم.. والقاضي يجدد حبسه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، بعد محاولة الاعتداء عليه جنسيا بمنطقة أوسيم.وتلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد اختفاء طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، والعثور على جثته عقب ذلك، وكشفت تحريات رجال المباحث بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الحيزة، والعقيد أحمد الوليلي، مفتش المباحث الجنائية، أن سائق "توك توك" وراء ارتكاب الجريمة، وتم التوصل لمكان هروبه.وتوصلت تحريات الرائد محمد مجدي، رئيس مباحث أوسيم، والرائد أحمد عادل، أن شقيقة المتهم جارة أسرة الطفل، وأن المتهم يعرف الضحية لتردده على منزل شقيقته.وبإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد وليد كمال من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وكشف كيفية استدراجه الضحية لغرفته، وخنقه بعد محاولته الاعتداء عليه جنسيا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.