تركيا تدشن نقطة عسكرية جديدة شمالي سوريا

دشنت القوات التركية، الإثنين، نقطة عسكرية جديدة في منطقة الوساطة جنوب الأتارب بريف حلب الغربي، حيث تمركزت آليات وأسلحة ثقيلة وشاحنات إضافة إلى عربات مصفحة، وذلك بالقرب من خطوط التماس مع قوات الجيش السوري في ريف حلب الغربي.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان الإثنين، أن هذه النقطة ترفع عدد النقاط التركية في منطقة خفض التصعيد إلى 76.أشار المرصد إلى أنه من بين هذه النقاط صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان والزيتونة والراشدين الجنوبية وشير مغار واشتبرق، إضافة إلى نقاط مستحدثة.