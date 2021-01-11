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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كوريا الجنوبية تتعهد بتحقيق تحول كبير فى الحوار بين بيونج يانج وواشنطن

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:29 ص
مون جيه إن
مون جيه إن
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تعهد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الإثنين، ببذل الجهود لتعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تماشيًا مع انطلاق إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الجديدة وتحقيق تحول كبير في الحوار المتوقف بين كوريا الشمالية وأمريكا وبين الكوريتين.

وقال مون في خطاب العام الجديد- حسب ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الثلاثين لانضمام الكوريتين إلى الأمم المتحدة في نفس الوقت ويجب على الكوريتين أن تبرهنا معًا على أن السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية من شأنهما أن يسهما إيجابيًا في المجتمع الدولي.

وشدد على أن هناك أشياء كثيرة يمكن تحقيقها من خلال التعاون بين الكوريتين وحده ويجب إيجاد طريقة للتعاون من أجل بقاء وسلامة شعبي الكوريتين.

واقترح على كوريا الشمالية الانضمام إلى التعاون في الحجر الصحي والصحة في شمال شرق آسيا والتعاون الشامل بين كوريا الجنوبية وآسيان في الرعاية الصحية.

وأكد أن القوة الدافعة الرئيسية لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية هي الحوار والتعاون المربح للجانبين، قائلًا "إرادتنا للقاء مع كوريا الشمالية في أي وقت وفي أي مكان، حتى إن لم يكن اللقاء وجهًا لوجه، لم تتغير".

ومن ناحية أخرى، تعهد مون بمواصلة السعي للتطوير المستقبلي للعلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان.

وصرح بأن كوريا الجنوبية ستنظر بنشاط في الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ.

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