«العناني» يناقش سبل الترويج السياحي بالخارج

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماعًا مشتركًا لأول مرة، مع أعضاء لجنتي الترويج والمعارض الخارجية والفعاليات والأحداث الداخلية، نظرًا لما تتطلبه المرحلة الحالية من أعمال للترويج للسياحة المصرية داخليًا وخارجيًا، ولا سيما مع إطلاق مبادرة «شتي في مصر» لتنشيط حركة السياحة الداخلية، وفي ظل الاستعداد للترويج للسياحة العربية، وتزامنًا مع قيام الوزارة بالتعاقد مع أحد المكاتب الدولية الكبرى المتخصصة لعمل استراتيجية إعلامية للترويج والتنشيط للسياحة المصرية تمهيدًا لإطلاق حملة ترويجية دولية، استعدادًا للموسم السياحي المقبل.واستهل الدكتور خالد العناني الاجتماع بالتأكيد على الدور الكبير الذي تقوم به هاتين اللجنتين في الترويج للسياحة المصرية داخليًا وخارجيًا، مشيرا إلى أهمية تضافر هذه الجهود بما يساهم في إبراز المقومات السياحية والأثرية الفريدة التي تتمتع بها مصر.وخلال الاجتماع، تم مناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة ومنها تطوير وإثراء الموقع الالكتروني للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وجعله أكثر جذبا للمتصفحين مما يعمل تشجيع السائحين علي زيارة مصر والاستمتاع بمقاصدها السياحية المختلفة.كما تم استعراض محاور الحملة الترويحية لمبادرة "شتي في مصر" علي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أطلقتها الوزارة مع وزارة الطيران المدني بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية لتنشيط حركة السياحة الداخلية، وسيتم تفعيلها في الفترة ما بين 15 يناير الجاري وحتي 28 فبراير 2021، وذلك من خلال منح تخفيض على أسعار تذاكر الطيران الداخلي للمصريين والأجانب إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسي علم، بسعر موحد يتراوح مابين 1500 إلى 2000 جنية شاملة الضرائب، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفنادق المشاركة في المبادرة فئات الثلاثة وأربعة وخمسة نجوم والتي ستطبق أسعار تشجيعية للإقامة بها شاملة الضريبة والخدمات والوجبات، كما منح المجلس لأعلى للآثار تخفيض ٥٠٪ على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان.كما تطرق الاجتماع إلى كيفية استغلال استضافة مصر للنسخة ال 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري، في الترويج السياحي لمصر عن طريق تسليط الضوء علي المقاصد السياحية المختلفة بها، وعرض مجموعة من الأفلام الترويحية لمصر على شاشات العرض المختلفة.وتناول الحديث خطة الوزارة لاستضافة عدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من جميع دول العالم لزيارة مصر، حيث أنه من المقرر أن تقوم الوزارة باستضافة بعض منهم خلال شهر يناير الجاري.