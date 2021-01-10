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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 325 حالة إشغالات من شوارع مدينة إهناسيا غرب بنى سويف

الأحد 10/يناير/2021 - 05:44 م
إشغالات شوارع إهناسيا
إشغالات شوارع إهناسيا
بنى سويف - محمد حفيظ
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب محافظة بنى سويف، "برئاسة المحاسب نشأت معبد"، حملة مكبرة مدعومة بقوات الأمن استهدفت رفع إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي والمحال التجارية المخالفة والأسواق العشوائية بشوارع المدينة، وتمكنت الحملة من إزالة 325 حالة من الإشغالات وبروز محلات وتيسير الحركة المرورية، وتم التحفظ على المضبوطات حيث تم مصادرة عربات باعة جائلين، وموازين وحوامل حديدية وخشبية، وكراسي بلاستيكية وطاولات لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك تفعيلًا للضوابط والقوانين، في حين تعمل المحافظة على إنشاء أسواق حضارية جديدة لتسكين الباعة الجائلين حفاظًا على المظهر الحضاري لكافة المدن.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا برفع 90 طنا من القمامة بمناطق متفرقة من المدينة، وجمع المخلفات المنزلية من قرى العواونة وقاي، وتمهيد شوارع قرية معصرة نعسان وطريق قايإهناسيا، إضافة إلى متابعة تهذيب الأشجار بالجزيرة الوسطى بشارع جمال عبدالناصر، ومن ناحية أخرى تقوم الوحدة بمتابعة صيانة الكهرباء وشد الأسلاك الكهربائية بطريق إهناسيا بني سويف أمام قرية النويرة، فضلًا عن متابعة صيانة واستبدال 92 كشافا بمنطقة كفر الخليدي ومنطقة الشهداء وقرية ننا.

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