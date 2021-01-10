394 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الأحد، تسجيل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من أصل 5 آلاف و910 فحوصات؛ ليرتفع إجالمي الإصابات إلى 208 آلاف و406 حالات.وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة في بلغاريا وفق ما نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية بأن 542 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 134 ألفًا و564 شخصًا.ووفقًا لأحدث البيانات؛ يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا 65 ألفا و745 حالة، من بينها 4190 حالة تحتاج إلى تلقي العلاج اللازم بالمستشفيات و380 حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.