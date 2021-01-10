حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 10 يناير 2021
الأحد 10/يناير/2021 - 09:46 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الحوت على النحو التالي:
مهنيًا: الحوار المفيد هو أفضل ما يمكن أن يوصلك إلى أهدافك إذا أحسنت التصرف وحسن المعاملة مع الزملاء وأرباب العمل.
عاطفيًا: لا تجازف بالعلاقة مع الشريك، لأنك قد تدفع ثمن مغامراتك لاحقًا وعندها لن ينفع الندم ويفوتك قطار تسوية الأمور.
صحيًا: الخمول وقلّة الحركة لا يتناسبان مع وضعك الصحي، فسارع إلى ممارسة الرياضة.
مهنيًا: الحوار المفيد هو أفضل ما يمكن أن يوصلك إلى أهدافك إذا أحسنت التصرف وحسن المعاملة مع الزملاء وأرباب العمل.
عاطفيًا: لا تجازف بالعلاقة مع الشريك، لأنك قد تدفع ثمن مغامراتك لاحقًا وعندها لن ينفع الندم ويفوتك قطار تسوية الأمور.
صحيًا: الخمول وقلّة الحركة لا يتناسبان مع وضعك الصحي، فسارع إلى ممارسة الرياضة.