«السكة الحديد» تعلن تأخيرات قطارات الوجه البحري لليوم

أعلنت السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم الأحد، 10 يناير الجاري نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.أولًا: خط القاهرة- الإسكندريةمتوسط تأخيرات القطارات مدة 50 دقيقة.ثانيًا: خط القاهرة - السد العاليمتوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-- القاهرة - أسيوط مدة 60 دقيقة- أسيوط - أسوان مدة 45 دقيقةثالثًا: خط بنها - بور سعيدمتوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.رابعًا: خط طنطا - المنصورة - دمياطمتوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقةخامسا: خط قليوب - شبين القناطر- الزقازيق - المنصورةمتوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقةوتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات لأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة، والجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك، وتطوير المزلقانات، والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.