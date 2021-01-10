قصف منشأة نفطية سورية قرب حدود تركيا

أفاد شهود عيان سوريون بأن منشأة نفطية واقعة قرب مدينة الباب شمال سوريا، ضمن منطقة سيطرة الفصائل المسلحة المدعومة تركيا، تعرضت لهجوم من قبل طائرة مسيرة مجهولة الهوية.واندلعت حرائق واسعة ووقعت انفجارات عدة جراء استهداف مصاف بدائية لتكرير النفط (معروفة بـ"حراقات النفط") واقعة في محيط بلدة ترحين بريف حلب الشمالي، ولم يتضح بعد الجهة التي نفذت الهجوم.وأكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ومقره في بريطانيا، تعرض "الحراقات" للقصف، مشيرا إلى أن عدة انفجارات سبق أن هزت المنطقة نفسها في 20 ديسمبر الماضي جراء هجوم نفذته طائرة مسيرة على المنشأة النفطية.ولم يكشف شهود العيان عما إذا كان القصف أسفر عن وقوع إصابات بشرية.