الأمن يكشف حقيقة اغتصاب طفلة بورسعيد

ردّ مصدر أمني بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول اغتصاب طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، مؤكدًا أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة.ولفت المصدر إلى أن الطفلة "أ.م" وصلت المستشفى العام بها إصابات متفرقة بالجسم، وذلك من ضرب والدتها لها بشكل مستمر، مما أحدث تلك الإصابات، وبتوقيع الكشف الطبي عليها لم تثبت أي واقعة اغتصاب للطفلة أو حتى تحرش وحالتها مستقرة، وقد اعترفت والدة الطفلة أنها هي من أحدثت تلك الإصابات بابنتها بغرض تربيتها.وتم تحرير محضر رقم 85 جنح الشرق لعام 2021 لوالدة الطفلة والتي تتسول بالحدائق وتدعي "آية شعبان"، 30 عامًا، متسولة قادمة من محافظة الدقهلية.واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية تجاه الأم المتهمة، وجارٍ عرضها على النيابة المختصة.