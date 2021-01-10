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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الإمارات تسجل درجة حرارة تحت الصفر ومركز الأرصاد يكشف السبب

الأحد 10/يناير/2021 - 01:12 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
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أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتي، بتسجيل درجة الحرارة تحت مستوى الصفر، مبينا سبب هذه الظاهرة.

وأكد المركز أن أقل درجة حرارة سجلت في الإمارات اليوم عند الساعة 5.15 صباحا وكانت بواقع 2- في منطقة ركنة شمال العين.

وذكر المركز أن ركنة تتميز بطبيعة خاصة حيث تقع في منطقة منخفضة نسبيا عن سطح الأرض مقارنة بما حولها، موضحا أنه أجرى دراسة معمقة لهذه المنطقة لمعرفة السبب وراء تسجيلها درجات حرارة أقل من المناطق المجاورة، وتبين أن الهواء البارد عندما ينزل في هذه المنطقة المنخفضة ومع حدوث التبريد الليلي والصباحي يحدث عملية تبريد للهواء السطحي الملامس لسطح الأرض في تلك المنطقة وبعد هدوء الرياح تحدث فيها عملية تبريد أخرى فتسجل درجة حرارة أقل، لافتا إلى أن منطقة الفوعة المجاورة والقريبة منها سجلت 1.5 -.

وأشار إلى أن السبب وراء تسجيل درجة 2 - يعود بالأساس إلى كتلة هوائية كانت قادمة من الشمال الشرقي مصحوبة برياح خفيفة في نفس الاتجاه ومع انخفاض هذه المنطقة عن سطح الأرض تحدث عملية التبريد الليلي وانخفاض درجات الحرارة.

وبين المركز أن الإحصائيات المناخية تشير إلى أن أقل درجة حرارة سجلت بالبلاد في فترة الشتاء للفترة من 2003 إلى 2019 كانت 5.7- في فبراير عام 2017 على جبل جيس.

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