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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بجهود مصرية.. الرباعية تقود إحياء عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل

السبت 09/يناير/2021 - 09:41 م
هايكو ماس
هايكو ماس
محمد عمر
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يصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، غدا الأحد، إلى مصر في مستهل جولة إلى منطقة الشرق الأوسط يجري خلالها مباحثات بشأن إحياء محتمل لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وستركز أجندة الوزير الألماني خلال وجوده في القاهرة على اجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين واسرائيل، ضمن مشاركة بلاده مع دول الرباعية لحل الأزمة الفلسطينية والتي تضم إلى جانب برلين كل من مصر وفرسا والأردن.

وأكدت الخارجية الألمانية أن التطورات التي تشهدها المنطقة وعمليات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية أظهرت إمكانية تحريك عملية السلام في الشرق الأوسط بشكل ايجابي، واجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل بعد توقفها منذ عام 2014.

مصر من ناحيتها تقود جهودا مضنية لإنجاح اللقاء الرباعي المقرر عقده يوم الاثنين المقبل، فسبق أن أجرى وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء الماضي مع وزير خارجية إسرائيل جابي أشكنازي، اتصالا هاتفيا في إطار التحضير لاجتماع الرباعية لدفع جهود السلام في المنطقة، خلال المرحلة القادمة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والرباعية الدولية وجميع الأطراف المعنية.

وذكرت الخارجية، إنه يجري تنسيق على مستوى وزيري الخارجية كذلك مع الجانب الفلسطيني في إطار الإعداد اللازم لاجتماع الرباعية، حيث أجرى الوزير سامح شكري اتصالًا آخر مع رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني في هذا الإطار، في سياق المواقف المصرية الساعية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وسبق أن عقدت القاهرة الشهر الماضي اجتماعا ثلاثيا ضم وزراء خارجية فلسطين والأردن إلى جانب مصر لبحث سبل إعادة إحياء مسار المفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ودعوة إسرائيل للعودة للتفاوض للتوصل إلى تسوية نهائية على أساس حل الدولتين وإنهاء الجمود في عملية السلام ورفض بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية.

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