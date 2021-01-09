10 رحلات طيران أوروبية تصل مرسى علم خلال الأسبوع الجاري

أجرى مطار مرسى علم الدولي استعدادات مكثفة لاستقبال 10 رحلات طيران أوروبية، على متنها عدد من السائحين الأجانب من دول محتلفة، خلال الأسبوع الحالي، بداية من اليوم السبت، بينها 5 رحلات قادمة من بولندا ورحلتين من دولة التشيك، ورحلتين من أوكرانيا، ورحلة واحدة من سويسرا وصول لمرسي علم.وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، تخصيص فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي مدربة، لإجراء الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية، للتأكد من خلوهم من أي اصابات بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الكشف يتم علي السائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ 72 ساعة.وأوضح مرعي أنه يتم حجز السياح لحين ظهور نتائجهم والاطمئنان علي خلوهم من الإصابة ضمن خُطة الوقاية من فيروس كورونا المستجد.