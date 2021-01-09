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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 501 هارب من تنفيذ الأحكام القضائية بأسوان

السبت 09/يناير/2021 - 12:32 م
الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية
أسوان_إسراء توفيق
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شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، اليوم السبت، نتج عنها ضبط 501 هارب.

وضمت الأحكام الصادرة ضد المضبوطين «حكم جنايات، و109 أحكام حبس جزئي، و17 حكم حبس مستأنف، و266 حكم غرامات، و108 أحكام مخالفات»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، ومكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

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