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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

السبت 09/يناير/2021 - 05:16 ص
عمر الشريف وفاتن
عمر الشريف وفاتن حمامة
وائل توفيق
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«أنا تركت مصر وكان عمري 8 سنوات، حيث قضيت حياتي بين بلدان عدة منها كندا وانجلترا وفرنسا، لذلك لا أتذكر إلا أشياء بسيطة من طفولتي في القاهرة، وعلى ما أظن أن فاتن حمامة تكن لديها صداقات كثيرة، لكن كانت تربطها صداقة كبيرة بالمخرج الراحل هنري بركات».. هكذا تحدث طارق عمر الشريف في حوار صحفي لجريدة "البيان" 2009 عن كواليس علاقته بوالديه.

وقال "طارق" إن صالح سليم رئيس النادي الأهلي الراحل، وأحد نجومه من اللاعبين، كان أقرب الناس إلى والده عمر الشريف.

وحكي "طارق" عن ظهوره في فترة الطفولة في فيلم "دكتور زيفاجو" مع والده الفنان الراحل، وقال إن عمره وقتها لم يكن يتجاوز الـ8 سنوات، وقت أن كان يدرس في الولايات المتحدة الأمريكية، ورشحه والده للمشاركة في الفيلم.

وقال إن والدته الفنانة فاتن حمامة، قد اعترضت بعد ذلك على مشاركته في فيلم أثناء دراسته في سويسرا، بعد أن طلبوه لتصوير يوم واحد في الجبل، واعتقدت "حمامة" وقتها أنه لبرنامج تلفزيوني، لكنها عرفت بعد ذلك أن التصوير سيمتد لثلاثة أسابيع، فتحدثت مع المنتج والمخرج وطلبت منهم أن يعود لدراسته فورًا، لكنه أنهى التصوير بسرعة كي ينقذ موقف والده، وعاد بعد ذلك، لكن الفيلم لم يعرض.

ونفى ما يقال ويتردد بشأن معاكسة الفنان أحمد رمزي للفنانة فاتن حمامة في أحد الأفلام السينمائية، والتي قد تسب في خلاف بينه وبين عمر الشريف، وقال أن هذا لم يحدث إطلاقًا.

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