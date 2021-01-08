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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة ضابط إثر إصابته خلال اقتحام الكابيتول تجدد الانتقادات لمسئولي واشنطن

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:05 م
اقتحام الكابيتول
اقتحام الكابيتول
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أثارت وفاة ضابط أمريكي متأثرا بجراحه التي تعرض لها خلال مشاركته في التصدي لمظاهرات مثيري الشغب من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في العاصمة الأمريكية "واشنطن" أمس الأول الأربعاء موجة جديدة من الغضب والانتقادات.

وأشارت مصادر أمريكية اليوم الجمعة إلى أن هذا الضابط، برايان سيكنيك، الذي توفي مساء أمس، هو القتيل الخامس الذي تكون لوفاته صلة بأحداث الفوضى التي شهدتها واشنطن وكان من بينها اقتحام مبنى الكونجرس "الكابيتول" والتي أثارت بسببها دائرة من الجدل والانتقاد في الولايات المتحدة والعالم.

واصطفت قوات بمئات ضباط تنفيذ القانون مساء الخميس في شوارع المدينة يمثلون عشرات الجهات لتوديع الضابط القتيل.

لكن سقوط هذا الضابط، وقبله أربعة أشخاص بعد المظاهرات، أثار انتقادات بفشل هيئات تنفيذ القانون في منع حصار مبنى الكابيتول، كما حفز قادة الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي والجمهوري، إلى الدعوة إلى إجراء تحقيقات ربما تقود إلى تغييرات في شرطة العاصمة واشنطن.

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