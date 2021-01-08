ضبط 522 هاربًا من تنفيذ أحكام بأسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، اليوم الجمعة، نتج عنها ضبط 522 هاربين.وضمت الأحكام الصادرة ضد المضبوطين «حكم جنايات، و117حكم حبس جزئي، و16 حكم حبس مستأنف، و286أحكام غرامات، و102أحكام مخالفات»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، ومكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.