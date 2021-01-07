رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021





الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة



يأتي ذلك بعد أيام من التسجيل لاستخراج البطاقة الخاصة بالخدمات المتكاملة للمعاقين – ذوي الإعاقة – الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي، كما ننشر لكم من ضمن خدماتنا المتنوعة تيسيرا وتسهيلا على متابعينا، رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ( https:www.moss.gov.egar-egPagesdefault.aspx )، والتي تعد الوسيلة الوحيدة التي اعتمدتها الوزارة لتسهيل كافة الإجراءات للحصول على حقوقهم في الخدمات الحكومية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة

1- صورة بطاقة الرقم القومي للراغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 لذوي الاحتياجات الخاصة





2- إجراء كشف طبي شامل في أحد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية لفحص حالة المريض كاملة وتقديم تقرير طبي بها موضح به درجة الإعاقة ونوعها.



شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2021



1- صرف للمعاقين حركياَ فقط بشرط سلامة الأطراف العلوية.

2- يستطيع أن يقود المعاق الدراجة البخارية بنفسه.

3- يجب ألا يقل سن المعاق عن (18) سنة.

4- يحظر بيع الدراجة البخارية المجهزة أو التصرف فيها إلا بعد مضى (5) سنوات على الأقل من تاريخ تسلمها.

5- تقديم عرض بسعر الدراجة المراد شراؤها.

6- يستطيع الشخص المعاق أن يكون قادرًا على العمل بحيث تعينه الدراجة البخارية المجهزة على الانتقال إلى مقر عمله بسهولة.

7 - ضرورة وجود تقرير طبى حديث ومعتمد من مستشفى حكومي يوضح الإعاقة ويؤكد قدرة المعاق على قيادة الدراجة البخارية بنفسه بحث اجتماعي حديث ومعتمد يوضح قدرة المعاق على صيانة الدراجة البخارية المجهزة والصرف عليها.



طريقة تسجيل في بطاقات الخدمات المتكاملة





1 - سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية سيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه.





2 - بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ إستمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.





3 - بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا احتفظ به





4 - قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية





5 - في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختيارة في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.





6 - بناءا على الخطوات والبيانات التي تم استيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 للأشخاص ذوى الإعاقة.





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يتسأل الكثير من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة عن رابط الاستعلام عنبالرقم القومي للمعاقين – ذوي الإعاقة – الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي، حيث شهد في الأونة الأخيرة بحث مكثف عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل أيضا.