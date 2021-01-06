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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موقع تسجيل لقاح كورونا 2021.. رابط وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:34 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أحمد عوض
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موقع تسجيل لقاح كورونا 2021 .. ترتفع عمليات البحث في هذه الآونة حول ما يخص لقاح فيروس كورونا الجديد، والتسجيل على موقع وزارة الصحة المصرية، الذي خصصته ليكون طريقة الحجز للحصول على اللقاح الجديد لكوفيد-19.

 في السطور التالية نرصد تفاصيل الحصول على اللقاح الجديد في مصر بالخطوات والرابط.

خطوات التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا 2021 


-يستطيع أي شخص اختيار إذا كان من أعضاء الفريق الطبي، أو من أصحاب الأمراض المزمنة أو الفئات المتعددة الأخرى، ويمكن الدخول على الموقع الرسمي عبر الرابط الآتي: https://egcovac.mohp.gov.eg اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

-يجب وضع وكتابة الاسم كامل بشكل رباعي، ووضع الجنسية وكتابة الرقم القومي وتاريخ الميلاد.

-تحديد الجنس سواء ذكر أو أنثى ويجب وضع الرقم القومي، وتسجيل البريد الإلكتروني.

-كتابة رقم الجوال والرقم الخاص بتطبيق واتساب ورقم شخص آخر.

-يجب أن يضع الذي يقوم بالتسجيل اسم المحافظة وكتابة المركز الصحي التابع له، والإجابة عن مدى معاناته من الأمراض المزمنة والوظيفة التي يعمل بها.

-في هذه الخطوة يريد الموقع أن يقوم المسجل على اللقاح، وضع رمز خاص بالتحقيق وذلك عن طريق إرسال رسالة نصية لاستكمال الخطوات و يجب إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي الشخصي وأيضا وجود التقرير الطبي الأول والثاني اختياريا، ويقوم الذي يريد أن يسجل في اللقاح توقيع إقرار إلكتروني على صحة هذه البيانات والحصول على جرعتين من اللقاح الخاص بفيروس كورونا والاطلاع على جميع بيانات هذا اللقاح.

-يخصص الموقع الذي الذي أطلقته وزارة الصحة المصرية، رقم خاص بالاستفسار عن أي أسئلة ومعلومات وهو 15335

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