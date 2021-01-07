قرقاش: سعدنا بالحضور المصري في قمة العلا

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن العلاقات الثنائية مع مصر والمملكة العربية السعودية، هي أعمدة رئيسية بالنسبة للإمارات، مضيفًا: "سعدنا بالحضور المصري في قمة العلا".وقال في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن مجلس التعاون الخليجي بعد "إعلان العُلا" أفضل مما قبله، مؤكدًا الالتزام بـ"بيان العُلا" الصادر في القمة الخليجية الأخيرة.وأوضح قرقاش، أن "بيان العلا" يتحدث عن خطوات دول الخليج لمواجهة التطرف وهي خطوة إيجابية، مشيرًا إلى أن الأمن الوطني والإقليمي هو رؤية مشتركة كانت حاضرة في البيان.ونوه بأن هناك موقف خليجي واضح بشأن تكاتف دول المنطقة تجاه أي تهديدات خارجية، موضحًا أن الإمارات ترى أن قرار التضامن الخليجي صحيح، وأن هذه الأزمة لم تكن الأولى وإنما الأعمق.وقال الوزير الإماراتي: "ننظر لجهود السعودية في سياق حل الأزمة الخليجية بإيجابية ونرى أن هناك ارتياح شعبي لذلك"، مضيفًا: "كلنا ثقة بحكمة وقيادة المملكة العربية السعودية ونحن معها في أي قرار تراه مناسبا".وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد قرقاش، أن التواصل هو الوسيلة الأفضل لحل القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الإمارات جزء من الإجماع العربي بشأن حل الدولتين.وحول الأزمة اليمنية صرح قائلًا: "عمليًا انتهى دورنا في اليمن، وإنهاء هذا الموضوع جزء لتحصين البلد ضمن رؤية التنمية والازدهار".