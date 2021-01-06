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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
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الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي فوق دمشق
الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:33 م
الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي
عبير سليم
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أفادت وكالة الأنباءالسورية، في خبر عاجل مساء اليوم بأن وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية.
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