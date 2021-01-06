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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تايم لاين.. تطورات قضية فيرمونت حتى اليوم

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:53 م
الفيرمونت
الفيرمونت
حسام محفوظ
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في تطور جديد لقضية اغتصاب فتاة فيرمونت، قررت النيابة العامة اليوم إخلاء سبيل متهمين بالقضية على ذمة التحقيقات، ليرتفع سبيل المخلي سبيلهم بالقضية إلى 6 متهمين.

وأعلنت النيابة في بيان لها اليوم، إخلاء سبيل المتهمين سيف الدين أحمد، ونازلي مصطفى المحبوسين على ذمة التحقيقات في الواقعة وما يرتبط بها من وقائع، وفي نهاية أغسطس الماضي، أعلنت أيضا النيابة عن إخلاء سبيل 3 آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره مئة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته.

تفاصيل القضية تعود لـ5 أغسطس الماضي عندما أعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيق في واقعة اعتداء بعض الأشخاص جنسيًا على فتاة داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، بعد تلقيها في 4 أغسطس الماضي كتابًا من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها المجني عليها وبعض المعلومات من بعض الشهود عن الواقعة.

ثم أصدرت النيابة بيانا آخر أمرت فيه بضبط المتهمين ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وقالت النيابة إن القرار بعد إجرائها تحقيقاتها، والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود.

وفي بيانها الثالث يوم 27 أغسطس أعلنت النيابة العامة عن هروب 7 متهمين في القضية إلى الخارج، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في الواقعة.

كما أمرت بحبس أول متهم بالقضية وهو أمير زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين؛ لاتهامه في واقعةٍ مماثلةٍ للواقعة سالفة الذكر.

وفي 30 أغسطس أمرت النيابة العامة بحبس ثاني متهم بالقضية وهو عمر حافظ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت بعد إلقاء القبض عليه نفاذًا لقرار النيابة العامة يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الماضي.

وفي نهاية أغسطس قررت النيابة حبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، في قضية «فتاة فيرمونت» وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره مئة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته.

وأمرت «النيابة العامة» بعرض المتهمين في القضية على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم.

وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها.

ثم كشفت النيابة العامة في 24 سبتمبر أنها تلقت إخطارًا من الإنتربول بضبط وترحيل 3 متهمين بلبنان، في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَايل سيتي) بالقاهرة، استجابة لما اتخذه مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة من إجراءات طلب إلقاء القبض عليهم بالعاصمة اللبنانية (بيروت) وهم: نجل حلمي طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل، وشقيقه خالد، بعد إلقاء القبض عليهم في لبنان.

وبتاريخ 26 سبتمبر الماضي، أمرت النيابة بحبس المتهمين الثلاثة، بعد التحقيق معهم، بعد تحقيقات مطولة، واجهتهم خلالها النيابة، بالاتهامات المسندة إليهم وبالأدلة ضدهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وعادت القضية مرة أخرى للأضواء بعد إخلاء سبيل نازلي كريم وسيف الدين اليوم.

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