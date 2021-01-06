رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين تدين استمرار إسرائيل منع منح تأشيرات لطواقم حقوق الإنسان

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:45 م
محمد اشتية
محمد اشتية
أش أ
طباعة
أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، استمرار إسرائيل بعدم منح التأشيرات لطواقم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن تواجد هذه الطواقم في فلسطين أمر هام كونهم يوثقون انتهاكات الاحتلال لحقوق الفلسطينيين ويساهمون بحفظ الذاكرة التراكمية لمعاناة الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه، اليوم الأربعاء، بمدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، عبر تقنية التواصل عن بعد، حيث بحثا أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال اشتية "هناك تصاعدا كبيرا في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين بفعل عنف المستعمرين والزيادة المضطردة في البرنامج الاستعماري والاقتحامات المستمرة للمدن والقرى والمخيمات، والتدمير الممنهج لحل الدولتين وإمكانية قيام دولة فلسطينية".

وتطرق رئيس الوزراء لتهديدات إسرائيل فيما يخص إغلاق الحسابات البنكية للأسرى، معتبرا أن الأمر يعد اعتداء على حقوق عشرات آلاف الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال سابقا وعائلاتهم كذلك، وعقوبة جماعية مثل هدم المنازل والمنع من السفر وغيرها.

وبحث الاجتماع عمل اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لمناهضة التعذيب في مراكز التوقيف وقانون حماية الأسرة الذي تجري الحكومة حوارات حوله مع مختلف مكونات المجتمع.

بدوره، حذر هينان من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وزيادة وتيرة الاستيطان، وتحدث عن المساعي لعودة طواقم حقوق الإنسان إلى الأراضي الفلسطينية عقب حرمان إسرائيل لها من التأشيرات.

وأكد عمق التعاون والتجاوب مع الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها، معتبرا أنها العلاقة الأفضل منذ سنوات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وفاة أول طفلة مصابة بفيروس كورونا فى البحيرة

تأكيدا لـ«الدستور».. «البترول» تعلن أسعار البنزين الجديدة رسميا

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

آخر تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

الصور

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

الأكثر قراءة

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

وفاة أول طفل متأثرًا بكورونا فى المنوفية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

تردد قناة العربية 2021

النمسا: توزيع لقاح «كورونا» الأسبوع المقبل

خبيرة صحية وسياسية: التوتر الجيوسياسي زاد من سوء جائحة كورونا

لقاح موديرنا يحصل على ضوء أخضر للاستخدام أوروبيا

أيام زمان

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

جميلة الجميلات: خطفت الأنظار ورفض والدها زواجها من أنور وجدي

عبدالوارث عسر.. ترك وظيفة المالية وقدم عددًا من النجوم للساحة الفنية

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

مقالات الرأي
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
خالد عكاشة
إلى أين تذهب إثيوبيا؟!
المزيد

الثقافة

بعد غلق 32 عاما.. وزيرة الثقافة تتابع أعمال تطوير متحف الجزيرة للفنون

«يدي الحلق للى بلا ودان».. الأمثلة الخطأ فى مفردات الحارة المصرية

«الرواية القصيرة».. أحدث إصدارات الناقد والروائي حسن الجوخ

APTEES تدعو الباحثين للمشاركة في «التراث بين العلوم الإنسانية والأساسية»