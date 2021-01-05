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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير الخارجية الألماني يزور الأردن غدا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:30 م
هايكو ماس
هايكو ماس
أش أ
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ذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس سيزور العاصمة الأردنية عمان غدا الأربعاء لحضور الاجتماع الثالث لوزراء خارجية ما يسمى بـ "مبادرة ستوكهولم" حول نزع السلاح النووي.

وأضافت الوزارة - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أن الاجتماع الثالث سيضم وزيري خارجية الأردن أيمن الصفدي والسويد آن ليند.. موضحة أنه تم إطلاق مبادرة ستوكهولم في عام 2019 بهدف تعزيز دبلوماسية نزع السلاح بموجب معاهدة عدم الانتشار، وتلزم المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الدول الحائزة للأسلحة النووية باتخاذ خطوات نزع السلاح النووي.

وأشارت إلى أن أعضاء مبادرة ستوكهولم يرغبون في إعطاء دفعة جديدة لنزع السلاح النووي لمؤتمر المراجعة القادم لمعاهدة عدم الانتشار هذا الخريف، وكذلك بناء الجسور بين الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الحائزة للأسلحة النووية.

وبالإضافة إلى السويد وألمانيا، فإن الأرجنتين وإثيوبيا وفنلندا وكندا وكازاخستان وإندونيسيا واليابان والأردن ونيوزيلندا وهولندا والنرويج وسويسرا وإسبانيا وكوريا الجنوبية من بين الدول المشاركة في مبادرة ستوكهولم في الآونة الأخيرة.

جدير بالذكر أن وزراء خارجية المبادرة قد اجتمعوا شخصيًا في برلين في فبراير الماضي واعتمدوا إعلانًا يتضمن أكثر من 20 اقتراحًا ملموسًا، ما يُعرف بـ "نقاط الانطلاق"، قبل الذكرى الخمسين لدخول معاهدة حظر الانتشار حيز التنفيذ، ومن المقرر أيضا خلال الزيارة إلى عمان إجراء محادثات ثنائية بين وزير الخارجية الألمانية ماس ونظيره الأردني الصفدي.

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