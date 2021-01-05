البيان الختامي لـ«قمة العلا»: مكافحة الجهات التي تهدد أمن الخليج

أكد البيان الختامي للقمة الخليجية التي جرت في السعودية، اليوم الثلاثاء، وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دولة.ورحب البيان الختامي الذي تلاه وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي اليوم، بالتوقيع على "بيان العلا" من قبل قادة دول التعاون الخليجي.وأكد بن فرحان أن عنوان القمة كان طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج، مشيرا إلى أن القمة أكدت على مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج.وشدد وزير الخارجية السعودي على أن حكمة القادة قادرة على تجاوز أي خلافات في البيت الخليجي.