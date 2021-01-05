ضبط 608 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بأسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، نتج عنها ضبط 608 هاربين.وضمت الأحكام الصادرة ضد المضبوطين «3 جنايات، و118 حكم حبس جزئي، و18 حكم حبس مستأنف، و331 حكم غرامات، و138 حكم مخالفات»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، ومكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.