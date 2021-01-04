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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 534 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:08 ص
حبس
حبس
أسوان_إسراء توفيق
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شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، اليوم الاثنين، نتج عنها ضبط 534 هاربًا.

وضمت الأحكام الصادرة ضد المضبوطين «97 حكم حبس جزئي، و18 حكم حبس مستأنف، و310 أحكام غرامات، و107 أحكام مخالفات»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، ومكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

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