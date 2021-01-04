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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدعو لشراكة أوثق مع الأرجنتين في إطار «الحزام والطريق»

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:29 ص
الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
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أعرب الرئيس الصيني "شي جين بينج" عن استعداد الصين للعمل مع الأرجنتين؛ لتعزيز التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة "الحزام والطريق" ودفع بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية قدما.

وقال بينج - في رسائل متبادلة مع الرئيس الأرجنتيني "ألبرتو فرنانديز" اليوم - إن الصين تولي أهمية كبيرة للعلاقات الثنائية، داعيا إلى بذل جهود منسقة للحفاظ على تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والأرجنتين وتعميقها.

وأضاف أن جائحة "كوفيد-19" هي اختبار شديد للعالم أجمع، وإن الصين ترغب في تدعيم التعاون مع الأرجنتين في البحث والتطوير في مجال اللقاحات واستخدامها.

وتابع بينج أن الصين تولي اهتماما كبيرا بتنمية العلاقات الصينية الأرجنتينية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بشكل مشترك لزيادة وتعميق التنمية.

من جانبه، قال الرئيس الأرجنتيني "ألبرتو فرنانديز" إن الصين استكملت هدف القضاء على الفقر وحققت انجازات في العلوم والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن الأرجنتين والصين تدعوان إلى التعددية وتدعمان الحوار بين الدول وتعزيز الحوار الإقليمى والتنمية.

وأكد فرنانديز أن مبادرة "الحزام والطريق" تساعد على تعميق الاتصال والتفاهم بين البلدين، وأن الأرجنتين ترغب في تعزيز التعاون مع الصين في مجال لقاحات "كوفيد-19" ومجالات أخرى لتعزيز تنمية أكبر للشراكة الاستراتيجية الشاملة الثنائية.

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