رفع 30 طن مخلفات وتركيب 25 كشافا بقرية بني أحمد في المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة وصيانة الكهرباء وأعمدة الإنارة وتركيب الكشافات بالطرق الرئيسية والسريعة، رفعت خلالها 30 طنًا من المخلفات بقرية بني أحمد الشرقية، وتركيب 25 كشافًا جديدًا بالطريق الدائري.قال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة منظومة النظافة، للحد من انتشار الأمراض والأوبئة والحفاظ على المظهر الجمالي لتوفير بيئة صحية للمواطنين.وأوضح هشام الضوي رئيس قرية بني أحمد الغربية، أنه تم رفع 30 طنًا من القمامة والمخلفات لقرية بني أحمد الشرقية بنقاط التجمع وتجريف الطريق في جميع الطرق والمداخل، للحد من انتشار الأمراض والأوبئة والحفاظ على المظهر الجمالي للقرية، وفي سياق متصل تم استكمال تركيب 25 كشافًا جديدًا بالطريق الدائري ليكون إجمالي عدد الكشافات التي تم تركيبها 55 كشافًا جديدًا لتيسير حركة المركبات والمواطنين ليلًا.