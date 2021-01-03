بعد اغتصاب معاقة.. الداخلية التركية: سئمنا من رواد مواقع التواصل

هاجم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، وذلك بعد الهجوم على الحكومة بسبب تعرض فتاة معاقة ذهنيًا للاغتصاب في مدينة ملاطيا.حيث قال صويلو: «لقد سئمنا من أولئك الأشخاص الذين يحولون كل قضية إلى أزمة سياسية».وتعود الواقعة إلى فتاة تركية تبلغ من العمر 16 عامًا وتعاني من إعاقة ذهنية بنسبة 50%، قد تعرضت بالأمس للاغتصاب في قرية نارميكان، بمدينة ملاطيا التركية على يد عدد من الأشخاص ما أثار ضجة كبرى بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن استيائهم من تراخي الدولة.