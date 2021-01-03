ضبط 552 هاربًا من تنفيذ أحكام بأسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، اليوم الأحد، نتج عنها ضبط 552هاربًا.وضمت الأحكام الصادرة ضد المضبوطين «92حكم حبس جزئي، و18حكم حبس مستأنف، و298 حكم غرامات، و142حكم مخالفات»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، ومكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.