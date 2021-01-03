وسائل إعلام: طائرة للخطوط الليبية ستنقل مرتزقة من طرابلس لإسطنبول

أفاد مصدر لقناة 218 الليبية، بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية من طراز A320 يتم تجهيزها في معيتيقة، لنقل مرتزقة سوريين من طرابلس إلى إسطنبول.يأتي هذا فيما زار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، العاصمة الليبية طرابلس، الأسبوع الماضي، وقالت وسائل إعلام ليبية، إن زيارة وزير الدفاع التركي إلى العاصمة طرابلس في زيارة لم تكن معلنة، وذكرت مصادر ليبية أن" آكار" غير وجهته في آخر لحظة من قاعدة الوطية إلى مطار معيتيقة.