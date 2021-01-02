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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تؤكد مواصلتها التعاون مع اليمن في إطار مبادرة «الحزام والطريق»

السبت 02/يناير/2021 - 04:39 م
جريدة الدستور
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أكد السفير الصيني لدى اليمن، كانج يونج، اليوم السبت، أن بلاده تتطلع إلى مواصلة التعاون مع اليمن في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، لتحقيق الكسب المشترك لخدمة شعبي البلدين.

وجدد يونج- في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية- دعم الصين للحكومة اليمنية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، مؤكدا أن تشكيل الحكومة الجديد يعتبر خطوة مهمة لتنفيذ اتفاق الرياض.

وأشار إلى التزام بلاده بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه، وكذلك الالتزام بحل القضية اليمنية عبر الحوار على أساس المرجعيات الثلاث، وهي قرارات مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.

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