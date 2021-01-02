«قرقاش» يوجه رسالة إلى عمرو موسى بعد إصابته بكورونا

وجه وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، رسالة إلى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).وقال "قرقاش" في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "دعواتنا للأخ الكبير الأستاذ عمرو موسى بالشفاء العاجل ونسأل الله عز وجلّ أن يحفظه وأن يعطيه الصحة والعمر المديد".وأصيب الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكر مكتبه الإعلامي، الذي أكد أنه يخضع للحجر المنزلي حاليًا.وأفاد المكتب الإعلامي لموسى في بيان له، أمس، أن حالته الصحية مستقرة؛ ويتلقى العلاج في منزله تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء.