«سانا»: التنظيمات الإرهابية تستهدف بقذائف صاروخية ريف حماة

أصيب مدنيان جراء استهدفت التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية بلدة جورين في ريف حماة الشمالي الغربي.وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم السبت، أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب، اعتدت بالقذائف الصاروخية على بلدة جورين بمنطقة الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين أحدهما طفل ووقوع أضرار في بعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة.