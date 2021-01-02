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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الرى» تؤهل 670 كيلو متر من الترع المتعبة بالمحافظات

السبت 02/يناير/2021 - 11:06 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استهلاك المياه، كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

كما تستمر الإدارات العامة للرى بالمحافظات، بواسطة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة في متابعة وتنفيذ أعمال التأهيل للترع بنطاق الجمهورية، حيث بلغت نسب التنفيذ حتى اليوم السبت 670  كيلو متر من الترع المتعبة بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.

وأكد المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والري، أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، والمتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لتحقيق إنجاز تنفيذ المشروع القومى،.

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