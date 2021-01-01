إصابة مطران بورسعيد بفيروس كورونا

طالب الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وتوابعها شعب الكنيسة بالصلاة والدعاء له بالشفاء، مؤكدًا أن الله يستمع ويستجيب للصلاة والدعاء ويرفع بهما كل بلاء.وكشف مطران بورسعيد، أنه خضع لعمل فحوصات أكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن رأي الأطباء كان العزل والخضوع المبكر للعلاج حتى التمثال للشفاء.لفت إلى أن الأمور مستقرة، مشيرًا إلى أن عودته لخدمة الكنيسة ستكون مع سماح الأطباء له بالخروج من المستشفي التي يخضع للعلاج بها.يذكر أن الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وتوابعها، شارك خلال الأيام الماضية، في إقامة الصلوات بالعديد من كنائس المحافظة، وذلك ضمن احتفالات عيد الميلاد المجيد.