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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإشتباه في إصابة "مطران بورسعيد" بفيروس كورونا

إصابة مطران بورسعيد بفيروس كورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:46 م
الأنبا تادرس
الأنبا تادرس
بورسعيد:شيماء رشاد
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طالب الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وتوابعها شعب الكنيسة بالصلاة والدعاء له بالشفاء، مؤكدًا أن الله يستمع ويستجيب للصلاة والدعاء ويرفع بهما كل بلاء.

وكشف مطران بورسعيد، أنه خضع لعمل فحوصات أكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن رأي الأطباء كان العزل والخضوع المبكر للعلاج حتى التمثال للشفاء.

لفت إلى أن الأمور مستقرة، مشيرًا إلى أن عودته لخدمة الكنيسة ستكون مع سماح الأطباء له بالخروج من المستشفي التي يخضع للعلاج بها.

يذكر أن الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وتوابعها، شارك خلال الأيام الماضية، في إقامة الصلوات بالعديد من كنائس المحافظة، وذلك ضمن احتفالات عيد الميلاد المجيد.

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