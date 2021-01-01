الموجة الثانية لكورونا.. هذه الأعراض تتطلب الذهاب للمستشفى

أعراض الكورونا الشائعة

في ظل الموجة الثانية لكورونا، يتخذ كل منا احتياطاته لعدم انتقال العدوى له، ولكن في حالة انتقال العدوى عليك الحرص على العزل المنزلي طالما لم تكن لديك أحد الأعراض التالية التي تستدعي الذهاب لأقرب مستشفى للعزل بها أو طلب المساعدة وفقًا لموقع health الطبي.- ضيق شديد في التنفس.- فقدان القدرة على النطق.- فقدان القدرة على الحركة.- الارتباك.- ألم في الصدر.- الحمى.- الكحة والسعال.- التعب والإرهاق.- فقدان الشم وحاسة التذوق.- تكسير في الجسم وصداع.ولحماية أنفسنا لابد من تناول المشروبات الدافئة بالإضافة إلى الالتزام بالطعام الصحي المليء بالخضروات والفواكه الطازجة.