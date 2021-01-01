ضبط 1427 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية بأسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، على مدار يومي الخميس والجمعة، نتج عنها ضبط 1427هاربًا.وضمت الأحكام الصادرة ضد المضبوطين «249 حكم حبس جزئي، و54 حكم حبس مستأنف، و771 حكم غرامات، و351 حكم مخالفات»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، ومكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.