التضخم في باكستان يتراجع لـ8% في ديسمبر

قال مكتب الإحصاءات الحكومي في باكستان على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، إن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى ثمانية بالمائة في ديسمبر.وأضاف أن الزيادات في أسعار المواد الغذائية القابلة للتلف مثل الخضروات والبيض والبقوليات وغيرها عززت الارتفاع الأحدث في مؤشر أسعار المستهلكين.