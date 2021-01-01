التضخم في باكستان يتراجع لـ8% في ديسمبر
الجمعة 01/يناير/2021 - 10:04 ص
وكالاتطباعة
قال مكتب الإحصاءات الحكومي في باكستان على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، إن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى ثمانية بالمائة في ديسمبر.
وأضاف أن الزيادات في أسعار المواد الغذائية القابلة للتلف مثل الخضروات والبيض والبقوليات وغيرها عززت الارتفاع الأحدث في مؤشر أسعار المستهلكين.
وأضاف أن الزيادات في أسعار المواد الغذائية القابلة للتلف مثل الخضروات والبيض والبقوليات وغيرها عززت الارتفاع الأحدث في مؤشر أسعار المستهلكين.